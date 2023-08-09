"عقره كلب شرس".. محاكمة المتهم بإصابة مواطن

تنظر محكمة جنايات الأميرية، بعد قليل ثانى جلسات محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين احدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لاصابته ونقله الى المستشفى، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى سياق اخر

تحولت نتيجة الثانوية العامة إلي شبح يهدد الطلاب بسبب الرسوب او حصولهم علي درجات لا تناسب طموحاتهم

فقد شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج واقعة مأساوية عندما أقدمت طالبة علي الانتحار بالقفز من الطابق السادس بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة

وكانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد شوارع عزبة النخل بمنطقة المرج ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص عثر علي جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة عمرها 16 سنة ، طالبة فى الثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة تبين رسوبها ، فقامت بالقاء نفسها من الطابق السادس ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات ، وسؤال شهود العيان ، والاستماع لأقوال والدتها ، وتم تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لعاطل متهم بترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى). وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.