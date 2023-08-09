تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية بقيادة أركان حرب محب حبشي وفرع ثقافة أسيوط، بتنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية للأطفال خلال فترة الاجازة الصيفية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

مركز الإشعاع الحضاري

وفي سياق ذلك، نظم بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف رحلة ترفيهية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض رواد البيت إلى مركز الإشعاع الحضاري التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

بدأت فعاليات الرحلة بتفقد الأطفال للمركز، حيث قام القادة في المركز بتقديم شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تنمية المهارات وتدريب الأطفال على مهارات وحرف مختلفة. واستمتع الأطفال بحمام السباحة وبعض الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية بإشراف الأستاذ أحمد سيد الكبير.

اختتمت الرحلة بتقديم بعض الألعاب للأطفال بهدف الحفاظ على سعادتهم ودمجهم مع ذويهم من الأسرة العسكرية، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لترفيه الأطفال وتنمية مهاراتهم خلال فترة الاجازة الصيفية.

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رحلة ترفيهية للأطفال ذوي الهمم إلى مركز الإشعاع الحضاري بالمنطقة الجنوبية العسكرية