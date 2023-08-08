امرت نيابة الجمالية الجزئية ، بحبس سيدة،4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بمحاولة خطف حلى ذهبية من طفلة بمسجد أثري، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس سيدة حاولت خطف حلى ذهبية من طفلة بمسجد أثري

وتمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

كما احالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة ، المتهم بقتل طالب، بسبب معاكسة زوجة شقيقه بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة بدر بوفاة طالب في المرحلة الجامعية إثر مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب معاكسة الأول لزوجة شقيق الأخير، مما أدي إلى ارتكابه الجريمة.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن سيدة كانت تسير في الشارع وقام طالب بمعاكستها أمام المارة، فلمحه شقيق زوجه، وركض خلفة للرد عليه وضربه أمام المواطنين إلا أنه لم يلحق، وعلى إثر ذلك قام بالتربص لشقيقه.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المتهم عندما شاهد شقيق الشاب الذي قام بمعاكسة زوجة شقيقه ركض نحو وتشاجر معه وهو ما أسفر عن وفاة الشاب، والذي لم يكن عن دراية بما حدث من شقيقه الذي ضايق السيدة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إن شقيق المجني عليه عاكس زوجة شقيقه، وهو ما أثار حفيظته وحاول الشجار معه، إلا أن الأخير ذهب بعيدا، كما أنه قوى البنية وعندما لمحت شقيقه الثاني تشاجرت معه، ما أسفر عن مقتله.

كما قررت نيابة المعادى، إحالة عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص يعملان لديه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وhستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.