إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 اشخاص في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بالفيوم .تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق الفيوم – القاهرة أمام مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس .

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 3 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث اخرى

وكان قد أصيب 5 اشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم وتم نقل المصابين اللي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الدائري فى مدينة الفيوم باتجاه قرية منشأة عيد الله وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

ومن جهه اخرى لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .