وفاة طفل وإصابة والده في حادث تصادم بجنوب الأقصر

لقي طفل حتفه، اليوم الثلاثاء، وأصيب والده؛ نتيجة اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية، بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية على طريق الطوايع، بإسنا مما أسفر عنه وفاة الطفل “مالك.م، 4 سنوات، وإصابة والده "محمد.ا” المنشيه بوسط المدينة.



إصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتي

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى طيبة التخصصي، لتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يشار إلى ان مدينة إسنا كانت قد شهدت أمس إصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين على طريق القرية والقرايا وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم.