تامر عاشور يتغنى بمهرجان العلمين.. لا بد أن يستمر (فيديو)

أبدى الفنان تامر عاشور، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مشيدا بالتأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع ومن المفترض أن يستمر

وقال تامر عاشور في حواره في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، مساء الثلاثاء: "مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع ومن المفترض أن يستمر مهرجان العلمين الجديدة وأن يتم الحفاظ على نفس الجودة المتواجدة حاليا".

تقدم كبير في تنظيم المهرجانات الفنية والترفيهية في مصر

وأضاف تامر عاشور: “تم توفير كافة الإمكانات لإنجاح تنظيم الحفل الغنائي الخاص بي وتم توفير كافة المعدات بتقنيات حديثة في مهرجان العلمين “، مردفا: ”حاسس بتقدم كبير في تنظيم المهرجانات الفنية والترفيهية في مصر".