تامر عاشور عن مهرجان العلمين: الأجواء مبهرة

أعرب النجم تامر عاشور، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله الذي أقيم بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وقال تامر عاشور، في تصريحات صحفية، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

وأضاف : " أن أجواء الساحل الشمالي بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

تامر عاشور

وتابع : “أنه يستعد لطرح أغنية جديد خلال الفترة القادمة من كلمات تامر حسين ومن توزيع توما وألحان محمد غريب متمنيا أنا تنال الأغنية إعجاب الجمهور”.

تامر عاشور

تامر عاشور





تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي يحييه مع النجمة إليسا اليوم.





وتداول عدد كبير من متابعي النجم تامر عاشور، صورا وفيديوهات من الحفل، حيث بدأ الحفل على أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية" حيث دخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.