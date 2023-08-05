عاجل
السعودية.. 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية بالبحر الأحمر الحوار الوطني يناقش 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية ويرفعها للرئيس السيسي (فيديو)
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد فوزي: كولر لم يطلب رحيله سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

كولر وسيد عبد الحفيظ
كولر وسيد عبد الحفيظ

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لـ سيد عبد الحفيظ عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الدكتور إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد "مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ".

txt

كولر يتمسك بالتعاقد مع سوزا لدعم هجوم الأهلي

txt

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ بعد الرحيل عن الأهلي

وتابع "البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ ان يكون هذا الأمر بثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة".

الأهلي فاجأ عبد الحفيظ بقرار الرحيل

وواصل فوزي "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل اعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي اخطره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".