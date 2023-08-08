كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة على إنقاص الوزن؟

يظن البعض أن جميع أنواع الشوكولاتة تقوم بزيادة الوزن، والذي يترتب عليه مشاكل صحية عديدة، إلا أن الشوكولاتة الدارك أثبتت عكس ذلك، فليس هذا فقط، فهي من الأطعمة التي يستخدمها البعض لمساعدتهم على إنقاص وزنهم الزائد.

شوكولاتة داكنة

تساعد الشوكولاتة الداكنة على خسارة الوزن الزائد من خلال سد الشهية، والسبب في ذلك لقدرتها المحتملة على تحفيز إنتاج هرمونات معيّنة توحي للدماغ بأن الجسم قد حصل على كفايته من الطعام، لا سيما إذا ما تمّ تناولها قبل أو بعد الوجبة، ويجب التنويه إلى ضرورة التقيّد بكمية محدّدة من الشوكولاتة الداكنة لتحصيل هذا النوع من الفوائد، إذ قد يتسبّب تناول كميات كبيرة منها بتأثير عكسي وزيادة في الوزن.

والعلاقة بين الشوكولاتة الداكنة والرجيم لا تقتصر على ما ذكر أعلاه فحسب، بل قد يساعد استهلاكها على التقليل من مستويات الدهون في الجسم. حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول كميات متزايدة من الشوكولاتة يساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وخفض مؤشر كتلة الجسم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناولها يساعد على تقليل نشاط الجينات التي قد يكون لها دور في الإصابة بالسمنة، تقليل امتصاص الدهون والكربوهيدرات من الطعام أثناء عملية الهضم.

بالإضافة إلى إيجابية العلاقة بين الشوكولاتة الداكنة والرجيم وفوائدها المحتملة في عملية خسارة الوزن، قد يكون للشوكولاتة الداكنة العديد من الفوائد الصحية المختلفة الأخرى؛ فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناولها بكميات معتدلة قد يساهم في خفض مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى مساعدة النساء اللواتي يعانين من السمنة على خسارة بضعة سنتيمترات من محيط منطقة البطن تحديداً.