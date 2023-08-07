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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الديهي يحسم جدل مصرع مواطن في المنيا عن طريق الاعتداء عليه

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك استهدافًا لجهاز الشرطة المصرية والقضاء المصري والقوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية نفت ما تناولته القوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية اليوم، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين في محافظة المنيا. 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن وزارة الداخلية تحدثت بأن المذكور أحد تجار المواد المخدرة، وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا، ومطلوب تنفيذ عليه الحبس 19 عامًا في 8 قضايا أخرى. 

وأشار إلى أن الداخلية قامت بإعداد له  كمين لضبطه أثناء بيع المواد المخدرة،  فاستشعر قوات الأمن، وتبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، ما أدى لإصابته بأحد الأعيرة النارية، بالذراع الأيسر وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفى، وعُثر بحوزته على مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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