غنية بالبروتينات .. سلطة الكينوا بالشمندر

سلطة الكينوا بالشمندر، حيث أن الكينوا تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين ونسبة قليلة من النشويات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير سلطة كينوا صحية بالشمندر والأفوكادو.

سلطة الكينوا بالشمندر



مقادير سلطة الكينوا بالشمندر

- لتتبيل أوراق الكال :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع إلى قطع كبيرة)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- زبادي : ملعقة كبيرة (يوناني)

- كيل : كوب (أوراق مقطعة)

- الشمندر : 2 حبة (مشوي ومقطع مكعبات)

- ملح : رشّة

- كينوا : نصف كوب

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (أخضر)

- الماء : كوب

- برش ليمون : 1 حبة (أخضر)

سلطة الكينوا بالشمندر

طريقة التحضير

ضعي الكينوا في وعاء واغسليها بالماء 3 مرات، واسلقيها على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى تطرى ويزيد حجمها.

ضعي الكينوا بعد أن تنضج جانباً حتى تبرد.

أضيفي عصير الليمون بعد أن تبرد الكينوا، وأضيفي بشر الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود.

قومي بتحضير برطمان نظيف ومعقم وضعي الزبادي في قاع البرطمان كأول طبقة.

ضعي خليط الكينوا فوق الزبادي وفوقه ضعي مكعبات الأفوكادو.

ضعي مكعبات الشمندر فوق الأفوكادو والقليل من جبنة الماعز المفتت على الوجه.

قومي بتتبيل أوراق الكال بزيت الزيتون والفلفل الأسود والملح حتى ملء الفراغ المتبقي في البرطمان بأوراق الكال المتبلة.