تحسن صحة القولون| طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

سلطة باستا بالدجاج والبروكلي من الأكلات اللذيذة والغنية بالفيتامينات، كما تقي من الإمساك، وتحسن صحة القولون، وتعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما تعمل على تقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون، لإحتواء البروكلي على كمية وفيرة من الألياف.

سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

طريقة عمل سلطة باستا بالدجاج والبروكلي

المقادير

- البروكولي : 2 كوب (مسلوق ومقطع)

- الباستا : عبوة (مسلوقة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 100 غراماً

- ملح : ملعقة صغيرة

- القشطة : كوب (مركزة)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جوزة الطيب : رشّة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة

طريقة التحضير

ضعي قدر على النار، ثم اسكبي به الزيت، واتركيه حتى يسخن، ثم أضيفي قطع الدجاج وشوحيها جيداً، وتبلي بالملح والفلفل الأسود، وارفعيه عن النار.

في نفس القدر، أضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب ثم شوحي الثوم، وأضيفي الفلفل الأخضر، وجوزة الطيب، والقشطة، مع الاستمرار بالتقليب.

ضعي القليل من الجبنة، وقلبي الخليط حتى يثقل القوام، ثم أضيفي البروكلي، والدجاج، واتركي المكونات لمدة دقيقتين حتى تمتزج.

اسكبي الباستا المسلوقة بطبق تقديم، وأضيفي مزيج الدجاج والبروكلي، وزيني بجبن البارميزان، وقدمي السلطة فوراً.