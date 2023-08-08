محسن صبري: أنا مريض بـ بناتي.. والراجل لو قدم برامج نفسنة هيفشل

حل الفنان محسن صبري، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله عن العديد من الأسرار الشخصية والفنية.

وكشف الفنان محسن صبري، عن عدد الزيجات في حياته، موضحًا أنه كان يأخذ فترة بين كل زيجة وأخرى، كما تحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بـ ابنتيه.

وقال محسن صبري، خلال لقائه في برنامج “من غير نفسنة” الذي تقدمه الفنانة انتصار، وبدرية طلبة، ونوليا، عبر شاشة قناة “هي”: أنا اتجوزت 3 مرات، وناتج أول جوازة بناتي أمنية وحبيبة، أنا اتجوزت في سنة 30 وقعدت 10 سنين متجوز، وكنت محتاج أبقى سينجل، وبعد كده وقعت تاني واتجوزت تاني مرة من ست عظيمة الله يرحمها كانت سويسرية مصرية، ده اللي كان لطيف في الحكاية لأن يبدوا إني عندي أفكار شبه دي، وبعدين قعدت 8 سنين سينجل وبعدين اتجوزت أميرة والحمد لله راضيين بحياتنا جدًا، وهي تونسية ومتفهمة جدًا.

وتابع: أنا بتمنى أن كل بنت تتجوز اللي يصونها ويحافظ عليها، ويعرف هي خرجت من بيت كان بيعاملها إزاي وبالتبعية يعاملها بنفس المعاملة اللي كان بيعاملها بيها أبوها وأمها، أنا فاكر أن بنتي أمنية لما اتقدم لها جوزها كانت الناس بتحذره أني مريض ببناتي، وكانت فعلًا مقابلات عاصفة بيني وبينه في الأول.

وأضاف محسن صبري: أنا بحب السنجلة أني ببقى شخص مش مسؤول غير عن نفسي، وفيها مميزات لأي بني آدم.

أم عن رأيه في تقديم الرجال للبرامج الساخرة، قائلًا: الراجل لو قدم برامج نفسنة هيبقى فاشل، والستات روعة فيها ونفسنتهم تدرس، وفي الأول مبنحسش بنفسنة الستات ولكن بعد كده بنلبس في حيط.

‎“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.