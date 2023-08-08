ميمي عبد الرازق مديراً فنياً للداخلية .. رسمياً

أعلن نادي الداخلية رسمياً عن تولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لعلاء عبد العال.

واتم الداخلية اتفاقه مع ميمي عبد الرازق الذي يقوم بتشكيل جهازه المعاون على ان يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الداخلية قد دخل في مفاوضات مع عماد النحاس الا انها لم تكلل بالنجاح قبل أن يعلن عن تعيين ميمي عبد لرازق.

وححقق ميمي عبد الرازق نتائج جيدة في الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي بعدما أنهى مسابقة الدوري الممتاز في المركز الخامس بجانب التأهل لنهائي كأس الرابطة.

ويسعى الداخلية في الموسم المقبل لضمان البقاء مع الكبار بعد ان نجح في الهروب من الهبوط لقسم الثاني في الجولة الأخيرة بالموسم المنقضي.