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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميمي عبد الرازق مديراً فنياً للداخلية .. رسمياً

ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق

أعلن نادي الداخلية رسمياً عن تولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لعلاء عبد العال.

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ميمي عبدالرزاق يفاضل بين ثلاثي قبل نهائي كأس الرابطة

واتم الداخلية اتفاقه مع ميمي عبد الرازق الذي يقوم بتشكيل جهازه المعاون على ان يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الداخلية قد دخل في مفاوضات مع عماد النحاس الا انها لم تكلل بالنجاح قبل أن يعلن عن تعيين ميمي عبد لرازق.

وححقق ميمي عبد الرازق نتائج جيدة في الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي بعدما أنهى مسابقة الدوري الممتاز في المركز الخامس بجانب التأهل لنهائي كأس الرابطة.

ويسعى الداخلية في الموسم المقبل لضمان البقاء مع الكبار بعد ان نجح في الهروب من الهبوط لقسم الثاني في الجولة الأخيرة بالموسم المنقضي.