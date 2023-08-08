إطلاق مبادرة صيف شبابنا للطلائع بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، إنطلاق فعاليات مبادرة (صيف شبابنا)، وذلك بمركز شباب دهمرو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 ، والتي شهدت إفتتاح الدورة الرياضية لكرة القدم طلائع .

والتى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة 8 فرق رياضية وويمثل كل فريق 10 لاعبين وبإجمالى80 لاعبا ، وذلك بحضور مدير المركز ومشرفى النشاط والعاملين بالمركز، واكد سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بأن مبادرة صيف شبابنا ، تشمل جميع مراكز الشباب التابعة للإدارة ، ويتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وإشراف عام مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا

وتنفذ مبادرة صيف شبابنا بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة، فى الفترة من 8 اغسطس إلى 30سبتمبر 2023 ، وذلك فى إطار خطة متابعة الإدارة للأنشطة والإنضباط ، عن شهر أغسطس 2023، وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وتعليمات مدير الإدارة على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل طبقا للخطة الموضوعة لشهر اغسطس 2023.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة