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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إطلاق مبادرة صيف شبابنا للطلائع بالمنيا

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا لطلائع المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، إنطلاق فعاليات مبادرة (صيف شبابنا)، وذلك  بمركز شباب دهمرو اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 ، والتي شهدت إفتتاح الدورة الرياضية  لكرة القدم طلائع   .

والتى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة 8 فرق رياضية وويمثل كل فريق 10 لاعبين وبإجمالى80 لاعبا ، وذلك بحضور مدير المركز ومشرفى النشاط والعاملين بالمركز، واكد سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، بأن مبادرة  صيف شبابنا ، تشمل جميع مراكز الشباب  التابعة للإدارة ، ويتم تنفيذها  تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وإشراف عام  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا

وتنفذ مبادرة صيف شبابنا بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة،  فى الفترة من  8 اغسطس إلى 30سبتمبر 2023 ، وذلك فى إطار خطة متابعة الإدارة للأنشطة والإنضباط ، عن شهر أغسطس 2023، وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وتعليمات مدير الإدارة على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل طبقا للخطة الموضوعة لشهر اغسطس 2023.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة