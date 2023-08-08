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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الداخلية النمساوي: مكافحة الجريمة الإلكترونية تحتل اهتماما أمنيا كبيرا

جيرهارد كارنر وزير
جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي

 

أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن مكافحة الجريمة الإلكترونية تحتل اهتماما أمنيا كبيرا خاصة بعد انتشارها على نطاق واسع.

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جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي

وقال الوزير النمساوي في تصريحات اليوم الثلاثاء في إطار افتتاح مركز التدريب الأمني الإلكتروني الأول في ولاية النمسا العليا - أن تدريب الشرطة بشكل جديد متطور أمر بالغ الأهمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأضاف أن الهدف الأكثر إلحاحًا لإصلاح الخدمة الجنائية هو إنشاء قوة شرطة بطريقة حديثة ومحدثة لتكون قوية وناجحة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. 

ومضى قائلا: " نواجه حاليًا موجة مستمرة من الطاقة الإجرامية من الإنترنت خاصة ضد الشركات كما نواجه هجمات على مؤسسات تسيطر عليها الدولة على البيانات والبنية التحتية الحيوية في أوروبا".

وأشار الوزير إلى تضاعف عدد القضايا في جرائم الإنترنت ثلاث مرات خلال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أنه تم زيادة الاهتمام بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الجيد بين وزارة الداخلية وولاية النمسا العليا.

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