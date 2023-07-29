النمسا تُرسل فريق أزمات إلى جزيرة رودس اليونانية

أرسلت "النمسا" فريق أزمات إلى جزيرة رودس اليونانية للمساعدة في مواجهة أزمة حرائق الغابات هناك بسبب الطقس شديد الحرارة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم السبت، أنه تم وضع عدة فرق أزمات متنقلة بوزارة الخارجية في حالة تأهب بسبب الطقس السيء في أوروبا.

حرائق الغابات المُدمرة في رودس

وأضاف البيان أنه بسبب حرائق الغابات المدمرة في رودس وأجزاء أخرى من اليونان شكلت وزارة الخارجية على الفور فريق الأزمات، بالإضافة إلى ذلك تم إرسال فريق أزمات آخر متنقل إلى رودس لدعم النمساويين هناك، مشيرا إلى حالة التأهب على مدار الساعة في وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أنه في رودس يقوم الفريق بتزويد النمساويين المتضررين بأفضل دعم ممكن ويشمل هذا وثائق السفر المفقودة أو المحروقة والاتصال بالسلطات المحلية و بسبب الوضع المأساوي تم أيضًا تعزيز السفارة النمساوية في أثينا.

ونوه البيان إلى أنه في ظل الحرائق والظروف الجوية القاسية التي تنتشر في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، تم توسيع فريق الأزمات بوزارة الخارجية النمساوية ليشمل فرنسا وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال وتركيا.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التركية عن اتساع رقعة حرائق الغابات لتشمل 3 ولايات في جنوب وغرب البلاد.

وقال مدير إدارة الغابات التركي في تغريدة على "تويتر"، ليلة الاثنين: "نواصل محاربة حرائق الغابات في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وكذلك في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش".