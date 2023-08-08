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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيقاف المدير التنفيذي لنادي الشباب بسبب التهجم على الحكام

طلال آل الشيخ المدير
طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم إيقاف طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب، بسبب تهجمه على حكم مباراة الفريق السعودي أمام نادي الوحدة الإماراتي، التي كانت في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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إيقاف المدير التنفيذي لنادي الشباب

تهجم طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لنادي الشباب على حكام مباراة فريقه أمام الوحدة بين الشوطين، ونتجد عنها إيقافه لمدة مباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف دولار.

وكان نادي الشباب قد تأهل لدور نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على نادي الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلعب نادي الشباب أمام الهلال، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي سياق أخر، من المتوقع أن يبدأ مارسيل كايزر مباراة الهلال بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، محمد عيسي حربوش، حسان تمبكتي، حسين الصبياني.

الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا.

الهجوم: عبدالاله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده.