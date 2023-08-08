مكافأة مالية لـ 11 طالبًا فى قنا من متفوقي الثانوية العامة

كرم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة علي مستوى المحافظة والبالغ عددهم 11 طالبا وطالبة، بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، في أجواء يسودها السرور والفرحة.

تهنئة للطلاب

وجه محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمه بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

اهتمام الدولة بالتعليم

أبرز المحافظ، الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا لأحدث النظم الحديثة لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب كل عام.

تكريم 11 طالبًا وطالبة

وقد شملت الفاعليات، تكريم الطالب مصطفى السيد رشاد الحاصل على مجموع 399 علمى علوم، والطالب جورج سمعان وليم الحاصل على مجموع 398.5 علمى علوم، والطالبة نادين محمود محمد الحاصلة على مجموع 397 علمى علوم، والطالب عمر محمود على الحاصل على مجموع 402 علمى رياضيات، والطالب زياد ابراهيم محمد الحصل على مجموع 398 علمى رياضيات، والطالب مكاريوس صفا ملقى الحصل على مجموع 396 علمى رياضيات.

كما شمل التكريم الطالبة ندا عمران محمد الحاصلة على مجموع 381 ادبى، والطالب ماريو سمير داود الحاصل علي مجموع 380.5 أدبي، والطالبة تسنيم على محمود الحاصلة على مجموع 378 ادبى، والطالب شروق عياد عبد الحميد الحاصلة على مجموع 381 ادبى دمج ، والطالب كيرلس عطيه فتحى الحاصل على مجموع 356 علمى دمج.

وذلك في حضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب احمد عبد الماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، والطلاب وأسرهم.

وخلت محافظة قنا، هذا العام، من وجود أوائل بالمرحلة الثانوية على مستوي الجمهورية، من أبناء المحافظة.