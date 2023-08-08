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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل توتنهام لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر 2023

توتنهام
توتنهام

أعلن المدرب الاسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي، في بطولة كأس خوان جامبر 2023.

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تشكيل برشلونة لمواجهة توتنهام في كأس خوان جامبر 2023

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تشكيل توتنهام لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

ويشهد تشكيل توتنهام غياب هاري كين بسبب قرب بداية الدوري الإنجليزي، والافتتاح بمواجهة نادي برينتفورد، ويقود ريتشارليسون هجوم السبرز اليوم، بينما يتواجد هيونج مين سون على مقاعد البدلاء في تشكيل تكون من:-

في حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

فى خط الدفاع: ريجيلون – داير – سانشيز - بورو

فى خط الوسط: بيسوما – لوسيلسو - سكيب

فى خط الهجوم: بيريزيتش – ريتشارليسون - سولومون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء توتنهام أمام برشلونة اليوم كل من أوستين وجونتر ورويال وسبينسي وفيليبس وديفيز وسار وديفين وهيونج مين سون وسكارليت.

تنطلق مباراة توتنهام وبرشلونة مساء اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.