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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب..

وزير الرياضة يهنئ منتخب الناشئين بالطائرة بعد تأهلهم لدور الثمانية بكأس العالم بالأرجنتين

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلي منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19، بعد تأهلهم إلي دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

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وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.


وشدد الوزير علي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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