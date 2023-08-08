الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب الخارجة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة " تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادىالجديد" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية، وتقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الأكثر احتياجا من أجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، ودعم الكيانات الشبابية واتاحة الفرصة لهم.