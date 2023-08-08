جريمة الهرم.. مرض "العقل المجنون" يتحكم بالجاني والصرخات والأحمر لغز الحادث

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على واقعة قتل عامل لزوجته وبناته الخمس بمنطقة الهرم، قائلًا: “إدمان المخدرات مثل الشابو والترامادول السبب الرئيس للجريمة”.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن إدمان المخدرات لفترات طويلة يؤدي للهلاوس السمعية، ما يجعله يرتكب أمورًا غير مألوفة مثل واقعة عامل الهرم.

العقل المجنون:

ولفت إلى أنه من الأسباب الرئيسة للقتل فقد الشخص لذاته ودخوله في مرحلة العقل المجنون الذي يثيره لون الدماء مما يدفعه إلى قتل زوجته، أو أبنائه، أو الجرائم المشابهة لها من دون وعي، أو انتباه، مردفًا: “كلما تعالت الصرخات ورأى الدماء كلما زاد في الإجرام وعندما ينتهي ويعود إليه عقله يعود لرشده ويندم على أفعاله”.

فيما قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الجاني كان خارجًا من السجن لتوه، وارتكب فاجعة هزت مصر بأكملها.

وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الصور الأولى للمتهم بارتكاب جريمة كفر غطاطي بالهرم المتهم عبدالمولى بكري، منهي حياة زوجته وابنته والمتهم بالشروع في إنهاء حياة بناته الأربع.

وشهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

عامل ينهي حياة زوجته وابنته ويصيب 4 آخرين من أولاده:

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب بالجيزة، والمقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة.

تبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبدالمولى يبلغ من العمر 41 سنة يعمل عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا ربة منزل 40 سنة، وجنا عبدالمولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الوفاة، بينما جرى نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.