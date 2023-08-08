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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر: استثمارات ماليزية لتجسيد مشاريع صناعية تناهز 6 مليارات دولار

الجزائر
الجزائر

 

أعلن مدير الوكالة الجزائرية لترقية وتعزيز الاستثمار، عمر ركاش، عن استثمارات ماليزية لتجسيد مشاريع صناعية هيكلية ضخمة في الجزائر بقيمة إجمالية تناهز 6 مليارات دولار.

 

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وأوضح ركاش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء أن هذه الاستثمارات ستسمح بخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل، مشيرا إلى أن مجمع شركات ليون الماليزية المتخصصة في صناعات الحديد والصلب والمناجم بدأ بالفعل في إجراءات إنشاء مؤسسته في الجزائر.

 

وأضاف أن مسؤولي المجمع الماليزي اطلعوا - خلال فبراير الماضي - على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة، لافتا إلى أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص وعادوا بمشاريع ملموسة، بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم.

 

وأشار مدير الوكالة الجزائرية لترقية وتعزيز الاستثمار إلى أن مشاريع المجمع الماليزي تتمثل في استغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين.

 

يذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية وتعزيز الاستثمار تتولى مهام مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره وتثمين عملية الاستثمار وضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر وتسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها.

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