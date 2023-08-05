الرئيس الجزائري يدعو لعودة الشرعية الدستورية في النيجر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن الانقلاب في النيجر، إنه: "يجب العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر، وندعو لحل سلمي للأزمة ونحن مستعدون لتقديم المساعدة في حال طلبوا منا ذلك".

وأكد رئيس الجمهورية الجزائرية، أن زيارته إلى فرنسا لا تزال قائمة، وقال: "ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية"، وفقا لما أوردته فضائية "النهار" المحلية.

وأشار تبون في لقائه مع عدد من الصحفيين اليوم، إلى أن الجزائر استلمت طائرة من الحجم الكبير كما تم استئجار 6 طائرات أخرى لمجابهة الحرائق، لافتا إلى أنه تم التغلب على الحرائق في ظرف 72 ساعة في بعض المناطق التي شهدت نشوب حرائق في الغابات.

خطر على المنطقة برمتها

وأمس الجمعة، شدد أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، على ضرورة تفعيل كل الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة في النيجر، الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال لقاء «عطاف» مع المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، باباغانا كينجيبي، لبحث تطورات الأوضاع في النيجر، إذ تسلم «عطاف» رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، من نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».

وجدد وزير خارجية الجزائر التعبير عن موقف بلاده الرافض لتحركات المجلس العسكري في النيجر والإطاحة بالرئيس الشرعي والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس، اليوم السبت.

وقالت كولونا في وقت سابق إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".

وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن "التهديد منطقي".

ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر.

وكان مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة "إكواس" عبد الفتاح موسى، أفاد بأن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب بعد المهلة التي تنتهي غداً الأحد.وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا، السبت، أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الخطة، مشدداً على أنه قرار سيتخذه رؤساء الدول.

كما تابع أن "إكواس" ترغب أن تنجح الدبلوماسية، لافتاً إلى أنها تمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع، وموضحاً أن خطة التدخل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.

يشار إلى أن وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، كان غادر النيجر بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا سيطرتهم على الحكم.

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