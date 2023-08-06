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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الجزائري: جاهزون لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بأكثر من 10 آلاف ميجاوات يوميا

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

 

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جاهزية بلاده لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بأكثر من 10 آلاف ميجاوات يوميا.

 

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وأشار تبون  في تصريحات نقلتها الرئاسة الجزائرية  إلى أن القدرات الإنتاجية للجزائر تتجاوز 24 ميجاوات؛ وذلك بفضل جهود شركتي الجزائر للكهرباء والغاز (سونلغاز) و(سوناطراك) من حيث الاكتشافات الجديدة ومضاعفة الإنتاج بنسبة 150% على الأقل.

 

ونوه الرئيس الجزائري إلى الأرقام القياسية لاستهلاك الكهرباء هذا الصيف في بلاده، حيث تم تسجيل ذروة تاريخية بأكثر من 18 ألف ميجاوات يوم 23 يوليو الماضي، وهي الرابعة من نوعها خلال الشهر المنصرم، علما بأن الاستهلاك اليومي العادي للكهرباء يتراوح بين 10 آلاف و11 ألف ميجاوات، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استعمال المكيفات.

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