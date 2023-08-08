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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

‏‎أمر ملكى بتعيين وزير الحج السعودى رئيسا للهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين

الدكتور توفيق بن
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

‏‎أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا اليوم الثلاثاء بتعيين  الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‎.

يأتى القرار فى أعقاب قرار مجلس الوزراء السعودى اليوم بإنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى وهو جهاز  يتبع الملك ويتولى اختصاصات ومهام الإشراف على الشئون الدينية بما فى ذلك الحلقات والدروس وعلى شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوى.

كما تضمن القرار  تحويل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى إلى هيئة عامة باسم الرئاسة العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى تتمتع الإستقلال المالى والإدارة وتتبع الملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير بالمسجد الحرام والمسجد النبوى.