وزيرة الهجرة: نسعي دائما لتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية لخدمة أبنائنا المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات القنصلية والتجنيد وكذلك الأحوال المدنية، والسعي دائما لتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة تناسب مواطنينا بالخارج وتسهل عليهم.

كما أشارت إلى حرص ممثلي الجهات على الاستجابة لدعوة وزارة الهجرة لحضور اللقاءات التفاعلية مع الجاليات والتي نجحت في التواصل مع ٤٥ دولة حتي الآن، ويأتي اللقاء المباشر في المؤتمر تتويجًا لاستراتيجية الاتصال المستدام، جاء ذلك خلال جلسة المحور الخدمي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج".

كما أكد السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، على حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم المصريين في الخارج، وتلبية مطالبهم على كافة الأصعدة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكافة الجهات المعنية في الدولة.

وأشار اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى وجود خطة لتطوير كل القطاعات في الوزارة، وعلى رأسها المواقع الخدمية مثل الأحوال المدنية، عبر توفير كل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن.

وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أطلقت مؤتمر “ المصريين بالخارج” قبل أيام لمناقشة مطالبهم من الحكومة المصرية.