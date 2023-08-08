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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كايل ووكر يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كايل ووكر
كايل ووكر

حسم كايل ووكر، الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، مصيره مع الفريق الإنجليزي، بعد اهتمام بايرن ميونخ بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ووكر لتدعيم الجبهة اليمني، بناءًا على طلب من المدرب توماس توخيل، المدير الفني للبفاري.

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن ووكر قرر الاستمرار مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد، وذلك بعد جلسة جمعته مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزين.

وأوضحت أن قرار الظهير الأيمن الإنجليزي جاء قبل موقعة مانشستر سيتي أمام اَرسنال، في نهائي كأس الدرع الخيرية، ليقرر الاستمرار مع السماوي.

ونجح ووكر في التتويج مع مانشستر سيتي بعدد من البطولات المهمة، حيث توج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، ودروي أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد".

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