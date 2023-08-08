القبض على 12 متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 12 متسللاً أجنبياً حاولوا تجاوز الحدود العراقية.

وزارة الداخلية العراقية

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أن "قوات لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، تمكنت من إلقاء القبض على 6 متسللين حاولوا تجاوز الحدود".

وأضافت أن "قوات لواء الحدود الحادي والعشرين ضمن القيادة المذكورة، تمكنت من ضبط 6 متسللين أجانب في أثناء محاولتهم تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".