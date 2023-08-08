دواء مميت في العراق.. الصحة العالمية تحذر| فيديو

حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود دفعة ملوثة من دواء مميت في العراق، موضحة أنه دواء لمكافحة السعال وعُثر عليه في العراق وهو من تصنيع إحدى شركات الأدوية الهندية.

وأكدت الصحة العالمية، مضافًا إليها ملوث جلايكول ثنائي الإيثيلين، بنسب أعلى من الحد المسموح به، ولم تقدم شركاتي التصنيع والتسويق أي ضمانات بخصوص سلامة المنتج وجودته.

وارتبطت أدوية مكافحة السعال، المصنعة في الهند، بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في أوزبكستان وجامبيا خلال العام الماضي.

الصحة العراقية: 14 % نسبة وفيات الحمى النزفية بالبلاد:





أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن نسبة وفيات الحمى النزفية في العراق لا تزال أقل من المعدل العالمي، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجي المعتمد أثبت فعاليته العالية للشفاء من الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "نسبة الوفيات من إصابات الحمى النزفية، تبلغ 14 بالمئة، وهى أقل من المعدل العالمي"، مؤكدًا قدرة جميع مؤسسات الوزارة على تشخيص المرض وتقديم الرعاية الطبية.

وأضاف أن البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة، أثبت فعاليته العالية، لافتًا أن عشرات الحالات تماثلت للشفاء التام.

وأكد البدر ضرورة الانتباه للأعراض ومراجعة المؤشرات الصحية في وقت مبكر، مع ضرورة اتخاذ الجهات المعنية دورها في مواجهة الرعي والجزر العشوائي، وأيضًا مكافحة حشرة القراد، والتعامل مع الحيوانات المصابة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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