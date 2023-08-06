متوفين ومصابين في هجوم تركي استهدف شمال العراق

شهدت منطقة جمجمال بالسليمانية شمال العراق، اليوم الأحد، هجومًا تركيًا بطائرة مسيرة، أسفر عن مقتل أحد مسؤولي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر، حسب ما أفادت مصادر أمنية كردية عراقية.

وذكرت وكالة أنباء هاوار الكردية أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة في قرية جنار توي في ناحية أغجلر بقضاء جمجمال، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي أبريل الماضي، دانت بغداد عمليات القصف التركية لمطار السليمانية في كردستان العراق، في محاولة فاشلة لاستهداف مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتوعدت الرئاسة العراقية باتخاذ موقف حازم في حال تكررت هذه "الاعتداءات" على العراق وسيادته، مؤكدة على "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت الرئاسة العراقية الحكومة التركية "بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، ووقف هذه الاعتداءات، وحل مشكلات أنقرة الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".

وأضاف البيان أنه "في حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

إقليم كردستان

وفي مايو الماضي، قُتل 3 أشخاص مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وأصيب 3 آخرين بجروح إثر قصف نُسب إلى تركيا في منطقة سنجار الواقعة في شمالي العراق، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، مطلع شهر مارس الفائت، مقتل مسؤول أمني في فصيل أيزيدي مسلّح موالٍ لحزب العمال الكردستاني وحارسه، بقصف لطائرة مسيّرة تركية استهدف سيارته في سنجار شمال العراق.

وتتحالف وحدات حماية سنجار مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنّه تنظيم "إرهابي".

جلسة طارئة بشأن الاعتداءات التركية

ووجّه العراق في 23 يوليو شكوى إلى مجلس الأمن طالب فيها بعقد جلسة طارئة بشأن الاعتداءات التركية.

ويعدّ العراق أن اختراق حدود البلاد يحرج حكومتي بغداد وأربيل. وقد أعلن غير مرة أن وجود تركيا على أراضي العراق مرفوض.

وهناك حملة تركية طويلة الأمد في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة "جماعة إرهابية".

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق، وأرسلت قوات خاصة إلى تلك المنطقة.

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