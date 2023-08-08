برشلونة يتعاقد مع نوح درويش

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب جديد من أصول عراقية.



أكد برشلونة في بيانه الرسمي عبر موقفه أن النادي أتم تعاقده مع اللاعب الألماني نوح درويش صاحب الـ16 عاما قادما من صفوف نادي فرايبورج حتى عام 2026.



أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 2 مليون ونصف مليون يورو، والتي قد تصل إلى 10 ملايين حال شارك مع الفريق الأول ببرشلونة.



ووصل الشرط الجزائي في عقد اللاعب ذو الأصول العراقية نوح درويش مع برشلونة إلى مليار يورو.



يلعب نوج دوريش مازال في سن فرق الشباب، لكنه سيشارك مع الفريق برشلونة الثاني، لما يملكه من موهبته المميزة كلاعب وسط وجناح.



أجرى نوح درويش الفحص الطبي في برشلونة، اليوم الثلاثاء بالمدينة الرياضية للبرسا بعدها ألتقط الصور التقليدية بعد ارتداءه قميص الفريق الكتالوني.

