تباين أداء البورصة العربية خلال تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والأرتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، واليكم بعض الموشرات .

الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11244.27 نقطة

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية سينومي ريتيل، و الصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، و جي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان ، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، و اس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 104.01 نقاط ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على انخفاض بمقدار 117.51 نقطة، أي بنسبة بلغت 1.90 %، ليصل إلى مستوى 10686.30 نقطة .

وجرى خلال الجلسة تداول 124 مليونًا و531 ألفًا و618 سهمًا، بقيمة 392 مليونًا و692 ألفًا 729.935 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15669 صفقة في جميع القطاعات .

وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق .

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

مؤشرا البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام تعاملاته اليوم عند مستوى 1,975.59 بانخفاض قدره 0.63 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 765.79 بارتفاع قدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و875 ألفاً و394 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 564 ألفاً و828 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 62 صفقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 17.98 نقطة، ما نسبته 0.25%، ليصل عند مستوى 7186.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية 8ر240 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 9ر50 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12977 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنسبة 1 %، ما يعادل 56.12 نقطة، ليغلق عند مستوى 5695.56 نقطة، من خلال تداول 92.4 مليون سهم، عبر 3792 صفقة نقدية، بقيمة 9.10 ملايين دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بمقدار 44.74 نقطة، ليبلغ مستوى 7945.17 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.56 %، من خلال تداول 148.4 مليون سهم، عبر 9185 صفقة، بقيمة 41.8 مليون دينار.

وصعد مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بمقدار 82.43 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 5663.26 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.48%، من خلال تداول 80.6 مليون سهم، عبر 3026 صفقة نقدية، بقيمة 8.2 ملايين دينار كويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4761.52 نقطة منخفضًا 15.5 نقطة وبنسبة 0.325 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4777.04 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و971 ألفًا و155 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 41.8 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و95 ألفًا و 932 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.02 في المئة، لتصل عند مستوى 2443.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1784 صفقة.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه ليبلغ نحو 204ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 51ر0 % ليبلغ مستوى 89ر17748 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 16ر0 % ليبلغ مستوى 62ر3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 27ر0 % ليبلغ مستوى 79ر5306 نقطة.