روديجر: هدفي الأهم الفوز بـ الشامبيونزليج مع ريال مدريد

أكد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الملكي، مما يجعله أحد أهم أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح روديجر في حوار أجراه مع مجلة "جي كيو"، أنه لم يتعرض للنعصرية في إسبانيا خلال الفترة التي تواجد بها في مدريد، بينما شدد على أن فينيسيوس جونيور تعرض للعنصرية خلال الموسم الماضي.

روديجر: فينيسيوس يتعرض للعنصرية في إسبانيا

تحدث روديجر عن تعامل الجماهير معه في إسبانيا، فقال:"في حالة وجهت إلي سؤال عما إذا كان أحدا قد تعامل معي بعنصرية في إسبانيا، فالجواب هو لا".

وعن تعرض فينيسيوس للعنصرية من قبل بعض الجماهير الإسبانية، قال: "بالتأكيد، البرازيلي تعرض للعنصري، عندما يهينونه ويتصرفون معه بعنصرية، فإنهم تلقائيا عنصريين معي أيضًا، حتى لو لم يقولوا لي ذلك بشكل مباشر".

وأكمل: "هذه ليست مشكلة موجودة في إسبانيا فحسب، بل تحدث في كل مكان في أوروبا".

وأردف روديجر تصريحاته: "الجماهير العنصرية ليسوا سوى أقلية في هذا البلد، لكنهم بحاجة إلى تصحيح، لأنه من المهم أن يعرف الجميع أن كل الناس سواسية".

كما كشف عن سعادته الكبيرة بتواجده في إسبانيا، مؤكدًا على أن هناك أشخاص من أصول عديدة يعيشون في سلام هنا.

وأتم المدافع الألماني تصريحاته، فقال: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد يعد أحد أهم الأهداف، أنا متعطش جدا للفوز بألقاب".