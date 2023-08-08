الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حكايات صحفية.. الذكاء الاصطناعي سلاح يدمر المشاهير

بوابة الوفد الإلكترونية



تناولت الكاتبة الصحفية فكرية أحمد اليوم قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة المشاهير خلال برنامج حكايات صحفية عبر القناة الرسمية لبوابة الوفد الإلكترونية على موقع اليوتيوب.
 

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الذكاء الاصطناعي خطر على صناعة الفن.. فيديو

 


موضحة خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي بدون قانون رادع له، عن طريقة قصة ظهور فيديو للفنان الراحل طلعت زكريا  مؤخرًا وهو يقول أنه تم قتله على يد أحد الفنانين.

واعترضت ابنة الفنان موضحة أن الفيديو تشويه لذكرى والدها، وسبب الوفاة طبيعي نتيجة تدهور الحالة الصحية والتي نقل على  إثرها إلى المستشفى و حدثت الوفاة في 8 أكتوبر 2019 عن عمر يناهز 59.

وقد صرح مصمم الفيديو فيما بعد أنه استخدم صورة الفنان طلعت زكريا ومقتطفات من صوته لتنفيذ الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لتذكير الجمهور بالفنان الراحل، وهو ما رفضته "فكرية" بشدة لأنه فعل يؤدي إلى التشوية وإثارة البلبلة ويحزن أسر الفنانين.

وأخيرًا تدعو "فكرية" إلى إنشاء قانون يحاكم الجرائم التي تمم عن طريق الذكاء الاصطناعي من تشوية وتزوير للحقائق وما يتنافى مع الأخلاقيات العامة. 

 
 

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ابنة طلعت زكريا تكشف عن تحرك جديد ضد مروجي شائعة قتل والدها (فيديو)

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ابنه طلعت زكريا تقاضي صفحات الذكاء الاصطناعي بعد ادعاءات موته مقتولا



 