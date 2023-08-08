حكايات صحفية.. الذكاء الاصطناعي سلاح يدمر المشاهير





تناولت الكاتبة الصحفية فكرية أحمد اليوم قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة المشاهير خلال برنامج حكايات صحفية عبر القناة الرسمية لبوابة الوفد الإلكترونية على موقع اليوتيوب.





موضحة خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي بدون قانون رادع له، عن طريقة قصة ظهور فيديو للفنان الراحل طلعت زكريا مؤخرًا وهو يقول أنه تم قتله على يد أحد الفنانين.



واعترضت ابنة الفنان موضحة أن الفيديو تشويه لذكرى والدها، وسبب الوفاة طبيعي نتيجة تدهور الحالة الصحية والتي نقل على إثرها إلى المستشفى و حدثت الوفاة في 8 أكتوبر 2019 عن عمر يناهز 59.



وقد صرح مصمم الفيديو فيما بعد أنه استخدم صورة الفنان طلعت زكريا ومقتطفات من صوته لتنفيذ الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لتذكير الجمهور بالفنان الراحل، وهو ما رفضته "فكرية" بشدة لأنه فعل يؤدي إلى التشوية وإثارة البلبلة ويحزن أسر الفنانين.



وأخيرًا تدعو "فكرية" إلى إنشاء قانون يحاكم الجرائم التي تمم عن طريق الذكاء الاصطناعي من تشوية وتزوير للحقائق وما يتنافى مع الأخلاقيات العامة.











