ابنه طلعت زكريا تقاضي صفحات الذكاء الاصطناعي بعد ادعاءات موته مقتولا

أثارت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا حالة من الجدل، بعد أن قدمت بلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "مباحث الإنترنت سابقا" ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.

ابنة طلعت زكريا

ابنة طلعت زكريا تقاضي صفحات الذكاء الاصطناعي

فتحت ابنة طلعت زكريا أبواب النيران على صفحات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي قامت بالتشهير بوالدها تحت مزاعم " طلعت زكريا يعود من الموت ويكشف أسرار مقتله ".

وقالت إيمى طلعت زكريا: "الموضوع زاد أوى عن حده بقا الغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا ".

ابنة طلعت زكريا

أعربت إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا خلال مدخلة هاتفية، لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن مدى استيائها الشديد من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

وأضافت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، :"منتهي قلة الأدب والوقاحة وعبث، والكلام اللي في الفيديو مش مستوعباه طلعت زكريا طول عمره سمعته كويسة وسيرته طيبة والناس دايما بتفتكره بالخير".

واتخذت إيمي طلعت زكريا الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة، قائلة "طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".

طلعت زكريا

السبب الحقيقي وراء وفاة طلعت زكريا

في عام 2019، رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي الشهير طلعت زكريا عن عمر ناهز الـ 58 عاما، وسرعان ما انتشرت الشائعات حول أسباب وفاة، فهناك من قال أنه اصيب بجلطة في القلب، بينما قال آخر بأنها سكتة دماغية خاصة أن الموت حدث بشكل سريع ومفاجئ.

ورفضت أسرة الفنان الراحل التحدث عن تفاصيل مرضه قبل وفاته، وعن الأسباب التي دفعته إلى دخول المستشفي وتدهور حالته الصحية، مكتفية بطلب الدعاء لـ طلعت زكريا من جمهوره.

ابن طلعت زكريا

ولكن خرج ابنه عمر طلعت زكريا، عن صمته وكشف أسباب وفاة والده، قائلًا إن اصيب بالتهاب رئوي حاد أودى بحياة والده بعد حجزه في المستشفى 4 أيام في غرفة العناية المركزة، وكان ومن المعروف عن الفنان حبه الشديد للسجائر ولا يتوقف عن التدخين أبدا، وتم بشييع الجثمان من أحد مساجد الإسكندرية، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمسقط رأسه هناك.