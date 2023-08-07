الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ابنة طلعت زكريا تكشف عن تحرك جديد ضد مروجي شائعة قتل والدها (فيديو)

الفنان طلعت زكريا
الفنان طلعت زكريا

أبدت الفنانة إيمي طلعت زكريا ، استيائها من نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت والدها الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

 

txt

نشرة أخبار التوك شو.. وفاة طلعت زكريا مقتولًا

 

 

 اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت ضد مروجي الشائعة

وقالت إيمي طلعت زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة ، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء.


وتابعت إيمي طلعت زكريا، أن هند سعيد صالح، إبنة الفنان الراحل سعيد صالح، محضرا ضد صفحتين لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الإصطناعي.

مواد متعلقة

ابنه طلعت زكريا تقاضي صفحات الذكاء الاصطناعي بعد ادعاءات موته مقتولا

فيديو بعنوان طلعت زكريا مات مقتولًا يقلب السوشيال وابنته تحذر: خط أحمر