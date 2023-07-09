الذكاء الاصطناعي خطر على صناعة الفن.. فيديو

علق الناقد الموسيقي محمد شميس، على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأعمال الفنية، قائلا إن الذكاء الاصطناعي لا يخلق من العدم ويجب تغذية البرنامج بأكثر من أغنية للمطرب حتي يتمكن من تحديد بصمة الصوت لاستخدامها لتركيب الصوت المستنسخ على أغاني أخرى.

وأَضاف شميس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة “TeN” اليوم الأحد، أن بعض المهتمين بالمجال الجديد نفذوا العديد من المحاولات، موضحًا أن برامج الذكاء الاصطناعي انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة واستطاع العديد من الشباب استخدامها وتركيب أصوات نجوم على أغاني مطربين آخرين ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

مشاكل وأزمات الذكاء الاصطناعي

وأكد أن الذكاء الاصطناعي قد يسبب العديد من المشاكل والخلافات بسبب إنتاج أغاني وتحقيق ربح بالمخالفة للقانون وحقوق الملكية وهناك العديد من الوقائع شهدتها الساحة الفنية بعد انتشار أغاني لمطربين بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا على العديد من الصناعات وابرزها صناعة الفن إذ بات من الممكن الاستغناء عن الفرق والآلات الموسيقية واستبدالها بمثل تلك البرامج مما ينذر بتقليل الاعتماد على الموسيقيين.

يمكن استخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي في مجال الغناء بالعديد من الطرق، ومن أبرزها، الإنتاج الصوتي، إذ يمكن استخدام التقنيات الحديثة لتوليد أصوات غنائية افتراضية تشبه صوت المغني، ومن ثم دمجها في الموسيقى.

بالإضافة إلى الإنتاج الإعلامي، إذ يمكن استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج مقاطع فيديو متحركة تظهر المغني وهو يغني بصوت وجه واقعي، مما يؤدي إلى تحسين تجربة الاستماع والمشاهدة للمستخدمين.

وتسبب مقطع فيديو متداول لعبدالحليم حافظ وهو يغني أغنية “مسا مني ليكوا” لمطرب المهرجانات عصام صاصا، في حالة من الجدل والغضب الشديد لدى جماهيره، والأمر الذي جعل أسرة العندليب الأسمر ترد وتتخذ إجراءً قانونيًا.

علقت أسرة عبدالحليم حافظ على الفيديو المتداول للعندليب وهو يغني أغنية "مسا مني ليكوا" لعصام صاصا، وكيف للذكاء الاصطناعي أن يأخذ صوت الراحل من دون سابق إنذار.

وقال محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ: "الناس اللي بتحب عبد الحليم عارفة كويس إن ده مش صوته، ولكن هناك من استغل صورة الراحل ودمجها بمطرب المهرجانات، فالناس اعتقدت أنه صوت العندليب الأسمر".