فرنسا تضرب المغرب برباعية وتتأهل لربع نهائي مونديال السيدات

حقق منتخب فرنسا فوزًا عريضًا على المغرب برباعية من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد هيندمارش في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا.

سجلت كاديدياتو دياني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ثم أضافت كنزا دالي الهدف الثاني في الدقيقة 20 قبل أن توقع أوجيني لو سومر على الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة تمكنت اللاعبة أوجيني لو سومر من تسجيل الهدف الشخصي الثاني لها والرابع لمنتخب فرنسا لينتهي اللقاء برباعية نظيفة 4-0 ويتأهل الأخير إلى ربع النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من المونديال بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن منتخب كولومبيا الذي تصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، بفارق نقطتين عن منتخب جامايكا، الذي تأهل وصيفًا للمجموعة.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا:

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أستراليا يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري على ملعب ستاد سونكورب في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.