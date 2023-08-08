تشكيل المغرب ضد فرنسا في كأس العالم للسيدات

كشف رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيله لمباراة فرنسا، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.



تشكيل منتخب المغرب :



في حراسة المرمى: خديجة الرميشي

في الدفاع: حنان أيت الحاج - زينب الرضواني - نهيلة بنزينة - نسرين الشاد

في الوسط: غزلان الشباك - نهلة النقاش - سكينة أوزراوي

في الهجوم: ابتسام جرايدي - فاطمة تكناوت - أنسة لحماري



وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر نهائي كأس العالم، بعد تواجده في وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الخسارة أمام ألمانيا، والفوز على كوريا الجنوبية وكولومبيا.

