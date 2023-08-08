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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المغرب ضد فرنسا في كأس العالم للسيدات

المغرب
المغرب

كشف رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيله لمباراة فرنسا، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.
 

تشكيل منتخب المغرب : 


في حراسة المرمى: خديجة الرميشي 
في الدفاع: حنان أيت الحاج - زينب الرضواني - نهيلة بنزينة - نسرين الشاد
في الوسط: غزلان الشباك - نهلة النقاش - سكينة أوزراوي
في الهجوم: ابتسام جرايدي - فاطمة تكناوت - أنسة لحماري

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر نهائي كأس العالم، بعد تواجده في وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الخسارة أمام ألمانيا، والفوز على كوريا الجنوبية وكولومبيا.
 