المغرب تستقبل 3 أهداف في 10 دقائق من فرنسا بمونديال السيدات

استقبلت شباك منتخب المغرب لسيدات 3 أهداف في 10 دقائق فقط خلال مواجهة فرنسا الجارية الآن على ملعب استاد هيندمارش في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في استراليا.

وسجلت كاديدياتو دياني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ثم أضافت كنزا دالي الهدف الثاني في الدقيقة 20 قبل أن توقع أوجيني لو سومر على الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من المونديال بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن منتخب كولومبيا الذي تصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الأخر دخل منتخب فرنسا مباراة اليوم بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، بفارق نقطتين عن منتخب جامايكا، الذي تأهل وصيفًا للمجموعة.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

مباراة المغرب ضد فرنسا منقولة الآن عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق بث البطولة.