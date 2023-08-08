الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

خطوات التسجيل لإنهاء الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج قبل إطلاق الموقع منتصف أغسطس

مبادرة “ تسوية المواقف
مبادرة “ تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج”

أطلقت وزارتي الخارجية والهجرة، مبادرة “ تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج”، استجابة للمواطنين لحصول ابناءهم المقيمين بالخارج علي تيسيرات تجنيدية.

 

 ومن المنتظر إطلاق الموقع المخصص لذلك منتصف أغسطس والذي سيتم من خلاله التقديم للحصول علي إنهاء الموقف التجنيدي.

 

وحرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج فقد قررت فتح باب التسجيل تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج، وإليكم الخطوات.

 

 - من الممكن إرسال بيانات الشاب الراغب في الحصول على شهادة الإعفاء عبر السفارة المختصة شريطة استيفاء الأوراق، مع إرسالها عقب صدورها للسفارة أو القنصلية المختصة.

 

 -  فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة 30 يوما.

يتم استقبال كل الطلبات ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما ومن تجاوزوا سن 30 عاما.

 

 - لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

 

- الاسم وصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب صورة من جواز السفر وتاريخ الميلاد، إضافة إلى تاريخ مغادرة البلاد والدولة المقيم فيها، وكذلك البريد الإلكتروني.

 

 - أيضًا البيانات البنكية الخاصة بالإيداع متضمنة اسم البنك والفرع خارج البلاد واسم الحساب والسويفت كود ورقم حافظة الإيداع وتاريخها.

 

 - المبلغ المطلوب سداده بـ 5 آلاف دولار أو يعادله باليورو. 

 

وقد أعلنت الحكومة المصرية مبادرة “تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين في الخارج”، وذلك بعد أن تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.

 

وذلك نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

 

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