المشدد 5 سنوات لـ 4 عاطلين نقبوا عن الآثار بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 عاطلين، بالسجن المشدد 5 سنوات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة منشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار تم ضبط (4 اشخاص، مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.