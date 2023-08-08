المشدد لمدة 10 سنوات لمُدن بحيازة مواد مخدرة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تاجر خردة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 5410 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 31 مايو الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم ياسر ع ع، 48 سنة، تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى يوم 31 مايو الماضى، وبدائرة قسم أول الزقازيق، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 135 كيس يحتوى على جوهر الهيروين المخدر، 30 كيس يحتوى على مخدر الميثامفيتامين، وسلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقة واحدة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة أوراق شقيقين للمفتي في جريمة رأس غارب

وفي وقتٍ سابق، أمرت محكمة جنايات البحر الأحمر بإحالة أوراق شقيقين للمفتي لإدانتهما بإنهاء حياة زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الجثتين في حفرة للمواد البترولية شمال رأس غارب، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام محمد عيسى رئيس المحكمة.

وترجع تفاصيل الحادث، إلى العثور على جثة سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق الزعفرانة رأس غارب، إحداهما بها آثار إصابات طعن بالصدر، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت عمليات التحري والبحث لكشف غموض الحادث.

وتواصلت جهود رجال الشرطة إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتين بدائرة رأس غارب وإحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتبين أن شخصًا وشقيقه أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر.

وكشفت التحريات أنه تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم خنق الزوج زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة غسلا السطح بالمياه ولفا الجثتين، وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب بجوار آبار البترول بمنطقة غرب بكر بطريق رأس غارب الزعفرانة، وتلقت أجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب.