المشدد 10 سنوات لتاجر خردة بتهمة حيازة الهيروين في الشرقية

وغرامة 100 ألف جنيه..

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة تاجر خردة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتعود وقائع القضية رقم 5410 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2691 لسنة 2023 كلى جنوب الشرقية، ليوم 31 مايو الماضى، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ياسر. ع. ع"، 48 عامًا، تاجر خردة، مقيم بنطاق دائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة الجنايات بالزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى يوم 31 مايو الماضى، وبدائرة قسم أول الزقازيق، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 135 كيس يحتوى على مخدر الهيروين، و30 كيس يحتوى على مخدر الميثامفيتامين، وسلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" وطلقة واحدة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات بالزقازيق، والتى أصدرت حكمها.