روسيا تُعلن سيطرة قواتها على مواقع جديدة في خاركوف

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف وصد هجمات أوكرانية على جبهات متعددة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الوحدات الروسية التابعة لقوات "الغرب" سيطرت على مواقع جديدة على محور كوبيانسك في بلدة أولشانا بمقاطعة خاركوف.



وأضافت أنه تم القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين، وتدمير 3 مدرعات ومدفعين على محور كوبيانسك، بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.



وأشارت إلى أنه تم إسقاط 17 مسيرة أوكرانية و5 قذائف هيمارس، والقضاء على 210 جنديا وتدمير دبابة و4 مدرعات و6 سيارات و3 مدافع هاوتزر.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى جنود روسيا إلى 250 ألفا و800 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و254 دبابة و8 آلاف و278 من المركبات المدرعة و4 آلاف و996 من النظم المدفعية و709 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و468 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و312 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و460 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 737 من المعدات الخاصة و4 آلاف و158 طائرة مسيرة وإسقاط 1377 من صواريخ كروز".

بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا

وكان رئيس روسيا فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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