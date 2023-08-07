الصين: نُساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، أن بلاده تلعب دورًا مُستقلًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح وانج يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وقال: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

من ناحية أخرى، اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، "ميخائيل بودولياك"، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارًا لروسيا"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

عملية تفاوضية

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وتابع أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".