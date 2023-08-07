روسيا والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثُنائية

بحث وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، مع نظيره الصيني، وانج يي، الأزمة الأوكرانية، وقضايا التعاون الثُنائي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "بحث الوزيران عددا من قضايا الساعة. وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية "الساخنة" بما فيها الأزمة الأوكرانية".

الاضطرابات الجيوسياسية العالمية

وأعرب الوزيران عن تقديرهما البالغ لتطور العلاقات الثنائية واستقرارها وديناميكيتها الإيجابية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأضافت الوزارة: "تم التأكيد على رفض سياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية إزاء روسيا والصين، ومحاولات كبح تنميتهما عبر العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، أن بلاده تلعب دورًا مُستقلًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح وانج يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وقال: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.