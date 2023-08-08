عاجل
آخرهم السيدة نفيسة.. 5 مساجد أثرية وأضرحة خضعت للترميم والتطوير بالعام الأخير
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهريدي: "العفو عن المحبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم "الحوار الوطني" ‎

لنائبة ميرال جلال
لنائبة ميرال جلال الهريدي

رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلة إن القرار يبعث برسائل إيجابية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الحرص على إتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع، منوهة إلى أن توالي مثل هذه القرارات، بمثابة خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، كما يقدم فرصا حقيقية لبناء جسور من التواصل بين كافة أطياف الوطن.

txt

أسماء الجمال: افتتاح مسجد السيدة نفيسة يعيد القاهرة التاريخية لمكانتها

txt

برلماني يثمن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر لـ 1500 جنيه للطن

وقالت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، أن هذه القرارات تسهم في دفع مخرجات الحوار الوطني نحو مزيدا من التأثير المجتمعي، فضلا عن إضفاء حالة من الإيجابية ناتجة عن إحراز الحوار الوطني، للكثير من المكاسب على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية في الشارع المصري، والمساهمة في خلق مناخ مناسب يساعد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، الذي يحتضن الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، طالما الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة الوطنية، وصناعة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى واثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، لافتة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق تطورا كبيرا في العديد من الملفات، ويأتي ملف الإفراج عن المحبوسين، واحدا منها، موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مد جسور التواصل والاستجابة لنبض الشارع المصري، ودعم مطالب الحوار الوطني .

مواد متعلقة

أسماء الجمال: افتتاح مسجد السيدة نفيسة يعيد القاهرة التاريخية لمكانتها

برلماني يثمن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر لـ 1500 جنيه للطن

خالد طنطاوي: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تاريخية واستراتيجية

دينا هلالي تطالب بتعزيز دور المجتمع المدني في برامج تأهيل وتدريب الشباب

النائب أيمن محسب: الدولة نجحت في تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة.. أصبحت نقطة جذب سياحي

محمد رزق: لقاءات السيسي في العلمين مع الزعماء العرب اتسمت بالود والأخوة